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Üniversiteliye iş fırsatı

7 ayda 160 bin üniversite mezunu işe yerleşirken, gençlerin istihdam imkanları artırılacak. Üniversite mezunlarının iş bulmasını kolaylaştıracak özel takip merkezi kurulacak.

Üniversiteliye iş fırsatı
HÜKÜMET, eğitimli genç nüfustaki işsizlik oranını aşağı çekmek için düğmeye bastı. İlçelerde de üniversite mezunlarının iş bulması için takip merkezi kuruluyor. İlk 7 aylık dönemde yüzde 42 artışla yaklaşık 160 bin üniversite mezunu işe yerleştirilirken, gençlere yönelik istihdam fırsatları artırılacak. Bu yıl üniversite mezunlarına yönelik özel istihdam izleme araştırmaları yapılacak. Buna ilişkin takip sistemi kurulacak. İŞKUR, internet üzerinden mesleki rehberlik hizmetleri verecek. Üniversite mezunlarına meslek eğitimi verilecek. Özellikle havacılık, sanayi, teknoloji gibi alanlarda fırsatları seminerleri ile gençlere fırsat kapısı aralanacak. Yeni ortaya çıkan meslek, sektör ve beceriler belirlenerek bunların işgücü piyasasına uyumu için strateji hazırlanacak.


HAZAL ATEŞ

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