KOBİ’ler e-ihracatla dünyaya açılıyor

E-IHRACAT KOBİ'lere önemli potansiyel sunuyor. KOBİ'ler e-ihracatla dünyaya açılma ve büyüme fırsatı yakalıyor.



B2CDirect CEO'su Yusuf İbili

B2CDirect'in CEO'su Yusuf İbili, "e-ihracat yalnızca bir ürün kargolama süreci değil. e-ihracatın nasıl yapılması gerektiğini bilmeyenler pazar, zaman ve müşteri kaybediyor" diyerek, 7 altın kurala dikkat çekiyor:

● DETAYLI fizibilite şart. Kendinizi, firmanızı, ekibinizi ve ürünlerini yeniden keşfetmeli, eksikleri tamamlamalısınız.

PAZARI İYİ TANIYIN

● İÇ pazardaki başarıya göre hareket edin, dışarıda yönünüzü doğru tespit edin.

● SATIŞ yapacağınız her ülkenin pazarını iyi tanıyın, böylece kalıcı olun. Bu aşamada amacınız farklı ülkelerdeki piyasaların potansiyelini, büyüklüğünü belirlemek, değerlendirmeler yapmak ve ihracatını yapacağınız ürünün en çok hangi pazarda arzu edildiğini, yabancı piyasalarda ihtiyaç olup olmadığını belirlemek olsun.

● TESLİMAT sürelerinde gerçekçi olun ki, müşteri kaybetmeyin.

● MÜŞTERİNİZLE aynı dili konuşun, daha çok müşteri kazanın. Sitenizin sayfaları, arayüzleri ve menüleri kullanıcı için kolaylık sağlayacak şekilde tasarlansın.



LOJİSTİK HER ŞEYDİR

● FIYAT deyip geçmeyin; ayrıntılı düşünerek ve yerelleşerek başarıya koşun. İnsanlara fiyatlarınızı kendi ülkelerinin para biriminde gösterebilirseniz onların hayatını kolaylaştırır, sitenizi benimsemelerini kolaylaştırırsınız.

● LOJİSTİK her şeydir. Mutlaka deneyimli bir lojistik iş ortağınız olmalı. Ürünleriniz ne kadar kaliteli, siteniz ne kadar iyi ve fiyatlarınız ne kadar uygun olursa olsun, lojistik süreçleriniz müşterinizi tatmin etmiyorsa ne satış yapabilirsiniz, ne de müşterilerinizin yeniden alışveriş yapmasını sağlayabilirsiniz.