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Devletten aldığı destekle 150 olan kovan sayısını 650'e çıkardı

650 kovana ulaştı

MUŞ'TA arıcılık yapan Sevgi Bozkurt, devletten aldığı destekle 150 olan kovan sayısını 650'e çıkardı. Merkeze bağlı Derecek köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Bozkurt, 3 yıl eşi Cavit Bozkurt ile 150 kovan aldı. Hazırladığı proje ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na başvuran Bozkurt, 63 bin lira hibeyle 500 kovan daha aldı. Bozkurt, "Yılda 5 ton bal hasadı yapıyorum. Arıcılık zor olduğu kadar zevkli bir iş" diye konuştu.

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