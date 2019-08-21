MUŞ'TA arıcılık yapan Sevgi Bozkurt, devletten aldığı destekle 150 olan kovan sayısını 650'e çıkardı. Merkeze bağlı Derecek köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Bozkurt, 3 yıl eşi Cavit Bozkurt ile 150 kovan aldı. Hazırladığı proje ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na başvuran Bozkurt, 63 bin lira hibeyle 500 kovan daha aldı. Bozkurt, "Yılda 5 ton bal hasadı yapıyorum. Arıcılık zor olduğu kadar zevkli bir iş" diye konuştu.