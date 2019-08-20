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  • 20.08.2019 18:59
  • Son Güncelleme: 20.08.2019 18:59

48 bin personel arıyor! İŞKUR ilanlarına başvuru nasıl yapılır? İşte güncel ilanlar

Her yıl () sayesinde milyonlarca vatandaş iş sahibi oluyor. Bu nedenle iş arayışı olan vatandaşlar İŞKUR tarafından yayımlanacak olan ilanları yakından takip ediyor. İŞKUR iş ilanları aracılığıyla 48 bin personel alımı gerçekleştirecek. Peki, İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlanan ilanlara nasıl başvuru yapılır? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

İŞKUR aracılığıyla 48 bin personel alımı yapacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan ilanlar iş arayışı bulunan vatandaşlar tarafından tarafından merak ediliyor. İş arayan vatandaşlara büyük imkan sağlayan İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan ilanlarda kişiler kendi dallarına uygun alanlara başvuru yapabiliyor. Peki, İŞKUR ilanlarına başvuru nasıl yapılır? İşte İŞKUR güncel ilanlar...

İŞKUR İLANLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İş arayanlar vatandaşlar İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabilmektedir. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilmektedir. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabilmektedir, işverenlerle doğrudan temasa geçebilmektedir.

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