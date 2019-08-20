Devlet tarafından, Devlet okullarında ve özel okullarda görevli olan tüm öğretmenlere Eylül aynda ek ödeme yapacak. Öğretmenlerin Bin 171 Türk Lirası öğretim yılı hazırlık ödeneği alacağı ifade edildi. Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın her yıl ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından ödemeyi gerçekleştirdiği biliniyor. İşte 2019 yılı Eylül ayı öğretmenlere ek ödeme hakkında tüm detaylar... 5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl Devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.
Öğretmenlere ek ödeme ne zaman verilecek?
Devlet okullarında ve özel okullarda görev yapan öğretmenlere Eylül ayında ek ödeme yapılacak. Öğretmenler Eylül ayında Bin 171 Türk Lirası öğretim yılı hazırlık ödeneğinden yararlanacak ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler her yıl ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Hükümet, gelecek ay öğretmenlere eğitim ödeneğini verecek. Kamuda çalışan taşeron işçilere de çocukları için eğitim desteği yapılacak. Toplu sözleşme kapsamında her ay her bir çocuk için 25 TL alan taşeron işçilere, eylülde eğitim desteği verilecek. Desteğin tutarı ilkokulda okuyan çocuk için 100 TL , ortaokullar için 110, lise için 120 TL, üniversite için 140 TL. Peki öğretmenlere ek ödeme kaç para, ne zaman verilecek? Öğretmenlere ek ödeme başvuru şartları nedir?
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