Devlet tarafından, Devlet okullarında ve özel okullarda görevli olan tüm öğretmenlere Eylül aynda ek ödeme yapacak. Öğretmenlerin Bin 171 Türk Lirası öğretim yılı hazırlık ödeneği alacağı ifade edildi. Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın her yıl ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından ödemeyi gerçekleştirdiği biliniyor. İşte 2019 yılı Eylül ayı öğretmenlere ek ödeme hakkında tüm detaylar... 5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl Devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.