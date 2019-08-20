Dolar kuru oldukça fazla merak ediliyor. 20 Ağustos 2019 euro ne kadar? Bayram tatilinin ardından döviz kurlarında hareketli dakikalar yaşanmaya başlandı. Peki Euro bugün ne kadar olacak? Merak edilen detaylar haberimizde... Türkiye piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu dönemde küresel piyasalarda sert satış baskısı yaşanması dört ayın en düşük seviyesindeki dolar/TL'ye de yükseliş olarak yansıdı. Bayram tatili öncesi son hacimli işlem gününde 5.45 seviyesinde olan dolar/TL yeniden yükselişe geçti. Küresel risklerin etkisiyle dolar/TL bu sabah 5.65 seviyesinin hemen altında işlem görüyor. İşte Dolar/TL 20 Ağustos Dolar Euro Sterlin ve Dolar son dakika güncel döviz kurları!