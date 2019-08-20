Dolar kuru oldukça fazla merak ediliyor. 20 Ağustos 2019 euro ne kadar? Bayram tatilinin ardından döviz kurlarında hareketli dakikalar yaşanmaya başlandı. Peki Euro bugün ne kadar olacak? Merak edilen detaylar haberimizde... Türkiye piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu dönemde küresel piyasalarda sert satış baskısı yaşanması dört ayın en düşük seviyesindeki dolar/TL'ye de yükseliş olarak yansıdı. Bayram tatili öncesi son hacimli işlem gününde 5.45 seviyesinde olan dolar/TL yeniden yükselişe geçti. Küresel risklerin etkisiyle dolar/TL bu sabah 5.65 seviyesinin hemen altında işlem görüyor. İşte Dolar/TL 20 Ağustos Dolar Euro Sterlin ve Dolar son dakika güncel döviz kurları!
Dolar/TL 20 Ağustos Dolar Euro Sterlin ve Dolar son dakika güncel döviz kurları! Dolar kuru ne olacak?
Dolar - euro kaç TL? 20 Ağustos 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Küresel piyasalara bakıldığında Asya borsaları büyük ülkelerin ekonomilerine para veya maliye politikasıyla destek vereceği beklentilerinin küresel resesyonla ilgili endişeleri hafifletmesiyle kazanımlarını artırdı. Dolar, 20 Ağustos 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,6455 lira alış fiyatı, 5,6471 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Euro ise aynı saatlerde 6,2592 lira alış fiyatı, 6,2613 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Dolar/TL saat 09.25'de 5.6462/5.6494'den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Ekonomiye destek verileceğine dair beklentilerle riskli varlıklar değer kazanırken, tahvil ve altın gibi güvenli liman varlıklar değer kaybetti.
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