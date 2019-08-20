Dolar - euro kaç TL? 20 Ağustos 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Küresel piyasalara bakıldığında Asya borsaları büyük ülkelerin ekonomilerine para veya maliye politikasıyla destek vereceği beklentilerinin küresel resesyonla ilgili endişeleri hafifletmesiyle kazanımlarını artırdı. Dolar, 20 Ağustos 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,6455 lira alış fiyatı, 5,6471 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Euro ise aynı saatlerde 6,2592 lira alış fiyatı, 6,2613 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Dolar/TL saat 09.25'de 5.6462/5.6494'den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Ekonomiye destek verileceğine dair beklentilerle riskli varlıklar değer kazanırken, tahvil ve altın gibi güvenli liman varlıklar değer kaybetti.