Altın fiyatları: 21 Ağustos tarihinde gram, yarım, çeyrek altın fiyatları vatandaşların gündeminde yer alan konuların başında bulunuyor. Altın fiyatlarında son durum pek çok kişi tarafından büyük bir merakla sorgulatılıyor. Ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında çeyrek altın ilk sırada yer alıyor. Peki, gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum... Altın fiyatları talebin fazla olması ya da satın alma durumunda yükselirken tam tersi durumda da altın fiyatları düşer. Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir