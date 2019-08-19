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  • 19.08.2019 15:44
  • Son Güncelleme: 19.08.2019 15:44

Merkez kura sonuçları açıklandı mı? Kırıkkale kuraları nasıl öğrenilir?

tarafından gerçekleştirilen kura çekilişlerinde devam ediyor. 50 bin konut projesinde yerr alan İstanbul, Ankara ve İzmir'deki konutlar için sonuçlar geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. 19 Ağustos tarihinde Merkez kurasına başvuruda bulunan vatandaşlar " kura sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, TOKİ Kırıkkale kuraları nasıl öğrenilir?

TOKİ Kırıkkale Merkez kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ tarafından gerçekleştirilecek olan 2+1 ve 3+1 konut projeleri için kura çekilişleri sürüyor. Kırıkkale Merkezdeki konut projesi için başvuruda bulunan vatandaşlar şimdi kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Peki, TOKİ Kırıkkale Merkez kura çekiliş sonucu nereden öğrenilir? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

TOKİ KIRIKKALE MERKEZ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ'den yapılan açıklamada "Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek 929 adet konut için "Hak Sahipliği ve Konut Belirleme Kurası "19 Ağustos 2019 tarihinde, On yedi Ağustos Spor Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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