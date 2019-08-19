KREDİ kartı kullanırken dikkat etmemiz gereken konuları birkaç gündür yazıyorum. Özellikle faiz ve ücret tuzaklarına dikkat çekiyorum. Tabii en önemlisi ise bilinçli şekilde kartı kullanmak. Bunu başardığınızda kartın sizin için büyük bir avantaja dönüştüğünü, cebinizde hazır faizsiz kredi haline geldiğini ve zor zamanların en büyük yardımcısı olduğunu göreceksiniz. Bütün bunları başaramamış, borç sarmalına düşmüşseniz, yine de pes etmeyin. Bundan da çıkış yolları var. Öncelikle durumunuzu tespit etmeniz gerekiyor. Eğer birkaç aydır borcunuzu ödeyemiyorsanız ve birikiyorsa, henüz idari takip aşamasına gelmişsiniz demektir. Burada muhatabınız bankanız olacak ve gecikme faiziyle kurtulma şansını bulacaksınız. İlk yapacağınız iş sorunlu kartınızı hemen alışverişe kapatıp artık çözüme odaklanmanız olmalıdır. Bunun için bankanızla diyaloğa geçmelisiniz. Çünkü siz ne kadar kaçarsanız, o kadar işin avukatlara gitmesine zemin hazırlarsınız. Borcu hemen kapatamıyorsanız yapılandırma talep edin. Burada makul bir sonuç alamaz iseniz düşük faizli tüketici kredisi çekerek borcu kapatabilirsiniz. Kamu bankalarında tüketici kredisi faizleri yüzde 1.49 seviyelerine düştü. Yüzde 2 seviyelerindeki faizi ödemek yerine, düşük faizli krediyle borcu kapatabilir, temiz sayfa açabilirsiniz.



HACİZE DİKKAT

Bankanın avukatı arayıp, "Evini bile alırım" diyor. Kart borcu için evimi alabilirler mi?

Eskiden yüzde 300-400'leri bulan temerrüt faizleriyle gerçekten tüketicilerin evlerini alıyorlardı. Şimdi bu oranlar düşse de temerrütte yine günlük işletilen faiz ve noter, ihbar, avukat, icra ve takip gibi ekstra masraflar borcu katlıyor. Çıkarılan borç ve faizlerin haksız olduğunu düşünüyorsanız, icra takibine itiraz edin. Avukatların bu tür tehdit telefon ve mesajları için Yargıtay emsal karar aldı, suç olduğuna karar verdi.



AİDATA ÇÖZÜM VAR

BANKALAR kredi kartlarına çok yüksek aidatlar almaya devam ediyor. Bunu kimi müşteriler öderken, kimileri ise ödemiyor. Bankayı arayıp 'kartımı iptal edin' diyorsunuz, hemen aidat iade ediliyor. Bu taktik en geçerlisi. Noter kanalıyla yazılı ihtarda bulunmak da bir çözüm. Sonraki aşama ise dava...

Kaymakamlıklara gidip hakem heyetlerine müracaat edin. Başvuru hem kolay hem ücretsiz.

Başvuruda matbu dilekçeyi doldurup, elinizdeki ödediğiniz ücretleri ispatlayan belgeleri de ekleyin.

SİZDEN GELENLER - ÇEYİZ YARDIMI 1 KEZ ÖDENİR

Ölen babamdan maaş almaktayken evlendim ve toplu para aldım. Daha sonra boşandım ve maaş yeniden bağlandı. Şimdi yeniden evleneceğim. Acaba tekrar evlenme yardımı alabilir miyim? Betül TUNA

Sizin evlenme yardımı diye tabir ettiğiniz ödeme, kanunda çeyiz yardımı diye geçmektedir. Çeyiz yardımı, yetim maaşı almakta iken evlenen kız çocuklarına bir defaya mahsus olmak üzere yapılan ödemedir. İkinci kez çeyiz yardımı ödemesi yapılmaz.

TALİMATA UYMAYAN ÇIKARILABİLİR

İşyerimizde çalışan işçilerimizin bir kısmı çok sık sigara molası veriyor. Kendilerine firma ilkeleri açısından sigarayı bırakmalarını söylüyoruz ancak birkaçı bırakmadı. Bu çalışanları tazminatsız işten çıkartırsak ileride mahkemeye vererek hak kazanma şansları var mıdır? Ahmet KARA

İş Kanunu'na göre; sigara içtiği için işçiyi tazminatsız işten çıkartamazsınız. Ancak sigara içme molaları belirleyip bu süreler içinde sigara içmesini sağlayabilirsiniz. Önceden belirlenmiş molaların dışında sık sık sigara içmeye gidiyorsa, bununla ilgili olarak kendisini yazılı olarak uyarabilirsiniz. Bu uyarılara rağmen bu alışkanlığını terk etme konusunda ısrarlı davranmaya devam ederse işverenin emir ve talimatlarına uymama nedeniyle iş sözleşmesini fesh edebilirsiniz.

45 SAATİN ÜZERİ MESAİDİR

3 vardiya sistemi ile haftada 6 gün, 8 saat, 45 dakika mola ile çalışıyorduk. Şimdi haftada 5 gün, 10 saat çalışıyoruz, 75 dakika molamız var. Aynı saat mesai yapmamıza rağmen eksik para alıyoruz. Ne yapmalıyız? (İsmi saklı)

Yasalarımızda işçilerin haftalık çalışma süresi 45 saat ve günlük de 7.5 saattir. Bu saatleri aşan kısımlar mesai olarak ödenmelidir ve yüzde 50 fazlasıyla hesaplanır. Denkleştirme yapılmıyorsa yani 45 saat tamamlanıyor ama farklı saatlerde çalışılmıyorsa mesainiz ödenir. Eğer ödenmiyorsa ALO 170'e şikayet etmelisiniz.

YAŞ DÜZELTME ETKİ ETMEZ

Yaşımı 2 yaş küçük yazmışlar. Büyütürsem emekliliğime etki eder mi? Hakkı DURAN Mahkeme kararı bile olsa maalesef yaş düzeltmeleri emeklilik hesabında geçerli olmuyor. Bu yüzden yaşınızı büyütmeniz emekliliğinizi geriye çekmez.

İKRAMİYE SGK EMEKLİSİNİ KAPSIYOR

Banka sandığı emeklilerine neden bayram ikramiyesi verilmemektedir? Memet SAİT TOPLU

Yasa Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan maaş alanlarla ilgili çıktı. Ancak bazı bankalar ödeme yaptı. Bankalara kalmış bir durum. Ama yasa gereği ödenmiyor.

GELİR TESTİ YAPTIRIN

Eski tarihlerde sigortalı çalışmadığım zamanlar için GSS borcum vardı. Şu an sigortalı asgari ücretle çalışıyorum. 4 kişilik aileyiz. Bugüne kadar gelir testi hiç yaptırmadım. GSS borcumu nasıl sildirebilirim? Adem COŞAR

Gelir testine girerek durumunuza baktırın. Bunda çekinecek bir şey yok. Kaymakamlığa giderek yaptırabilirsiniz. Bunun sonucuna göre karar verilir.

EMEKLİLİK HESABI

1972 doğumluyum, 01.01.2005 işe giriş tarihim, 3000 günüm doldu. Şu anda çalışmıyorum. Sakine ARIKAN

İşe giriş tarihinize göre 7000 gün prim ödemeniz yani çalışmanız gerekiyor ki bu da 20 yıl eder. Yaş şartınız ise 58.

1966 doğumluyum, 5300 prim günden 45 yaş emeklisiyim. Fakat geçmişte işveren ve iş değişikliği nedenlerinden dolayı prim günüm eksik. Şu an 4060 toplam prim günüm var. Oya GÖK

Şartlarınız 45 yaş, 5300 gün ise bunun dolması gerekiyor. 5300 günü tamamlayıp emekli olabilirsiniz. Bunun için doğum varsa borçlanabilirsiniz. Eğer hiç çalışma imkanınız yoksa isteğe bağlı sigorta ödeyerek de prim tamamlanabilir ancak 1261 günü geçmemesine dikkat edin. Ya da 3600 günle emeklilik için 58 yaşınızı beklersiniz.

ekonomi@takvim.com.tr

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