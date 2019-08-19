Milyonlarca memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zam oranlarına kilitlendi. Daha önce hükümet tarafından yapılan teklif yeterli görülmemişti. Bu bağlamda son dakika gelişmesi yaşandı. Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu. Hükümet, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu. İlk teklifin memurlara ve emeklilere getirisi belli oldu. 2 bin 522 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı, 2020'de sırasıyla 2 bin 610 ve 2 bin 688 lira seviyelerine çıkacak. En düşük maaş 2021 Ocak'ta 2 bin 769, Temmuz'da 2 bin 838 liraya yükselecek. Peki emekli ve memur maaşı ne kadar?