Uzun tatilin ardından yeni iş gününde dolar ve euro kuru oldukça merak ediliyor. Dolar, haftanın ilk günü 19 Ağustos 2019 sabahında spot piyasada 5,5812 lira alış fiyatı, 5,5832 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Euro ise aynı saatlerde 6,1903 lira alış fiyatı, 6,1967 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Dolar kuru bugün ne kadar? (19 Ağustos 2019 dolar - euro fiyatları)
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Yatırım, alım satım amaçlarıyla güncel döviz fiyatlarını takip eden vatandaşlar dolardaki son durumu merakla araştırılıyor. Dolar ne kadar oldu sorusu şu sıralar arama motorlarında merakla takip edilen konuların başında yer alıyor.
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