19 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları...

Bayram tatili sona erdi ve haftanın ilk iş gününde altın fiyatları oldukça fazla sorgulanıyor. Bu bağlamda çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki son durum 19 Ağustos tarihinde arama motorlarında merakla aratıyor. Güvenli yatırım aracı olarak pek çok vatandaşın tercih ettiği altın özellikle yaz günlerinde çok araştırılıyor. Peki, Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?