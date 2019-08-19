Bayram tatili sona erdi ve haftanın ilk iş gününde altın fiyatları oldukça fazla sorgulanıyor. Bu bağlamda çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki son durum 19 Ağustos tarihinde arama motorlarında merakla aratıyor. Güvenli yatırım aracı olarak pek çok vatandaşın tercih ettiği altın özellikle yaz günlerinde çok araştırılıyor. Peki, Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
19 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları...
19 Ağustos tarihinde gram, yarım, çeyrek altın fiyatları vatandaşların gündeminde yer alan konuların başında bulunuyor. Altın fiyatlarında son durum pek çok kişi tarafından büyük bir merakla sorgulatılıyor. Ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında çeyrek altın ilk sırada yer alıyor. Peki, gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...
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