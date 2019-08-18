Yargıtay'dan önemli karar: Hamile işçiyi kovan tazminatı öder Yargıtay, hamile işçiyi kovan işverenin ayrımcılık tazminatı ödemesine hükmetti. Kararda, işverenin hamilelik nedeniyle çıkartma yapmadığını ispatlaması gerektiğine dikkat çekildi.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milyonlarca kadın işçiyi yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, kadın işçinin hamileliği sebebiyle iş akdini fesheden işverenin ayrımcılık tazminatı ödemesine hükmetti. Kararda, şöyle denildi: "Eşit davranma borcuna aykırılığı ispat yükü işçide olmakla birlikte, işçi ihlalin varlığını güçlü biçimde gösteren bir delil ileri sürdüğünde aksi işveren tarafından ispatlanmalıdır. Dosya içeriği ve mail yazışmalarına göre, işçinin işyerinde olumsuzluklara neden olan bir çalışmasının bulunmadığı, davacının hastane yazısı ile hamileliğini davalı işverenliğe bildirdiği anlaşılmaktadır. Ardından davacının yöneticisi tarafından işyeri insan kaynakları müdürlüğüne yazılan yazıda, davacıdan verim alınamadığı gerekçesiyle kendisiyle çalışmak istenmediğinin bildirildiği anlaşılmaktadır. İşveren bir ihlalin mevcut olmadığını kanıtlayamamıştır."

