SSK, Bağkur, SGK emeklilerinin en düşük maaşı oldukça merak ediliyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz zammı açıklanmıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.01, görevdeki memurlar ve emeklileri ise yüzde 6.01 zam almışlardı. Temmuz zammı sonrası en düşük SKK 2008 öncesi emekli aylığı 2.000 TL oldu. Bu arada hükümetin önümüzdeki 2 yıllık dönem için ilk zam teklifi önceki gün geldi. Ancak teklif edilen oranlar memur konfederasyonları tarafından kabul görmedi. Konfederasyonlar şimdi yeni teklif verilmesini, oranların artırılmasını bekliyor. Peki emekli ve memur maaşı son dakika ne kadar? İşte tüm detaylar
Emekli ve memur maaşı son dakika kaç para? SSK, Bağkur, SGK en düşük taban emekli ve memur maaşı ne kadar oldu?
SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapıldı. Memurlara da yüzde 6 oranın zam gerçekleştirildi. Temmuz zammı sonrası en düşük SKK 2008 öncesi emekli aylığı 2.000 TL, SSK 2008 sonrası en düşük emekli aylığı 1.181 TL, Tarım Bağ-Kur aylığı 1.332 TL, EsnafBağ-Kur aylığı 1.688 TL oldu. Bu arada yaklaşık 5.2 milyon memur ve emekli için toplu sözleşme maratonu sürüyor. Peki toplu sözleşmede hükümetin ilk teklifine göre; en düşük memur maaşı ne kadar olacak? En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
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