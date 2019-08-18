SSK, Bağkur, SGK emeklilerinin en düşük maaşı oldukça merak ediliyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz zammı açıklanmıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.01, görevdeki memurlar ve emeklileri ise yüzde 6.01 zam almışlardı. Temmuz zammı sonrası en düşük SKK 2008 öncesi emekli aylığı 2.000 TL oldu. Bu arada hükümetin önümüzdeki 2 yıllık dönem için ilk zam teklifi önceki gün geldi. Ancak teklif edilen oranlar memur konfederasyonları tarafından kabul görmedi. Konfederasyonlar şimdi yeni teklif verilmesini, oranların artırılmasını bekliyor. Peki emekli ve memur maaşı son dakika ne kadar? İşte tüm detaylar