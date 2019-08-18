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  • 19.08.2019 06:49
  • Son Güncelleme: 19.08.2019 06:49

19 Ağustos TEB, , Garanti, Halkbank kredi oranları! 24 Aylık, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık faiz oranları!

Ev veya konut almak isteyen vatandaşların dört gözle beklediği kredi oranları netleşti. Peki TEB, ve 'ndan ev veya konut kredisi çekmek vatandaşlar aylık ne kadar faiz oranı ödeyecek? İşte 24 Aylık, 36 aylık, 5 senelik, 10 yıllık faiz oranları... Meydana getirdiğiniz kredi başvurusu ön onaylama almış olduğunda ikinci adım olarak lüzumlu belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafınca nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Tertipli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali fazlaca yüksektir.

24 Aylık, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık banka faiz oranları!

Özel Bankaların konut kredisi faiz oranlarında hareketlilik yaşanırken kamu bankalarının faiz oranları yaklaşık bir buçuk aydır sabit seyrediyor. Ziraat Bankası'nın kredi faiz indirimine diğer kamu bankaları VakıfBank ve HalkBank'ın da destek vermesiyle başlayan kredi faiz indirim kampanyası vatandaşları sevindirdi. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. İşte 18 Ağustos TEB, Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank kredi faiz oranları! 24 Aylık, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık banka faiz oranları!

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HaberlerEkonomi Haberleri19 Ağustos TEB, Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank kredi faiz oranları! 24 Aylık, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık banka faiz oranları!
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