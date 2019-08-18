Özel Bankaların konut kredisi faiz oranlarında hareketlilik yaşanırken kamu bankalarının faiz oranları yaklaşık bir buçuk aydır sabit seyrediyor. Ziraat Bankası'nın kredi faiz indirimine diğer kamu bankaları VakıfBank ve HalkBank'ın da destek vermesiyle başlayan kredi faiz indirim kampanyası vatandaşları sevindirdi. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. İşte 18 Ağustos TEB, Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank kredi faiz oranları! 24 Aylık, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık banka faiz oranları!