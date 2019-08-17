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  • 17.08.2019 15:33
  • Son Güncelleme: 19.08.2019 16:25

Memur zammı ne kadar olacak? Memur emeklisi zam oranı açıklandı mı?

Memur zammı ne kadar olacak? Milyonlarca vatandaş memurlara yapılacak zam oranı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Dün yapılan teklifin ardından Memur zammı hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, memur zammı ne kadar olacak? Memur emeklisi zam oranı açıklandı mı? İşte en son durum...

Memur zammı ne kadar olacak?

Hükümet ve memur sendikaları arasında dün bir görüşme daha gerçekleştirildi. Hükümet memurlara zam teklifini iletti. Son görüşmelerin ardından memurlar memur zammı hakkında araştırmalara başladı. Peki, memur zammı ne kadar olacak? Memur emeklisi zam oranı açıklandı mı? İşte konu hakkında merak edilen bilgiler...

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 3,5+3, 2021'de yüzde 3+2,5 zam ve enflasyon farkı teklif etti.

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