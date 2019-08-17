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  • 17.08.2019 15:58
  • Son Güncelleme: 19.08.2019 16:22

yasası Meclis açıldığında görüşülecek mi? EYT yasası kimleri kapayacak?

Meclis kapanmadan önce son olarak TBMM Genel Kurulu'nda 11. Kalkınma Planı görüşüldü. Görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte TBMM 1 Ekim tarihine kadar tatile girdi. Bazı komisyonlar ara vermeden çalışmaya devam edecek. yasası hakkındaki son detayları araştıran vatandaşlar ise yasanın Meclis açıldığında gündeme gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, EYT yasası Meclis açıldığında görüşülecek mi? EYT yasası kimleri kapsıyor? İşte son durum...

EYT yasası Meclis açıldığında görüşülecek mi?

EYT yasası Meclis açıldığında görüşülecek mi? Emeklilik olmak için gün sayan vatandaşlar EYT hakkındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Meclis 1 Ekim tarihine kadar kapalı olacak. Ancak Meclis açıldıktan sonra EYT konusunun Meclis'e gelip gelmeyeceği merak konusu. Peki, EYT yasası kimleri kapsıyor? İşte merak edilen detaylar...

MECLİS AÇILDIĞINDA GÖRÜŞÜLECEK Mİ?

Erken emeklilik yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama bulunmuyor. Ancak yasa ile ilgili detayların Meclis açıldıktan sonra görüşülmesi bekleniyor.

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