Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın kredi faiz oranlarında indirim yapmasıyla birlikte kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Yaz aylarının son günlerinde olduğumuz şu günlerde kredi faiz oranları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 17 Ağustos kredi faiz oranlarında son durum nedir? İşte Akbank, Halkbank, Ziraat, Vakıfbank kredi faiz oranları...
KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM NE?
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç/Tüketici: 1.59 (Genel müşteriler) 1.49 (Maaş müşterileri)
Konut kredisi: 0.99
Taşıt kredisi: 1.43
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