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  • 17.08.2019 13:46
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 13:46

17 Ağustos nda son durum ne? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut ve taşıt faiz oranları

Bazı bankaların nda indirime gitmesiyle birlikte emlak piyasasındaki hareketlilik arttı. Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar kredi faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Özellikle konut alma düşüncesi olan pek çok kişi arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. 17 Ağustos Ziraat Bankası, Vakıfbank ve merak edilenler arasında bulunuyor. Peki, 17 Ağustos tarihinde kredi faiz oranlarında son durum nedir? İşte güncel kredi faiz oranları...

Kredi faiz oranlarında son durum ne? En uygun kredi...

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın kredi faiz oranlarında indirim yapmasıyla birlikte kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Yaz aylarının son günlerinde olduğumuz şu günlerde kredi faiz oranları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 17 Ağustos kredi faiz oranlarında son durum nedir? İşte Akbank, Halkbank, Ziraat, Vakıfbank kredi faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM NE?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç/Tüketici: 1.59 (Genel müşteriler) 1.49 (Maaş müşterileri)

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.43

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