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  • 17.08.2019 13:00
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 13:01

! /TL ne kadar oldu? İşte 17 Ağustos güncel döviz kurları...

Yatırım, alım satım amaçlarıyla güncel döviz fiyatlarını takip eden vatandaşlar daki son durumu merakla araştırılıyor. sorusu şu sıralar arama motorlarında merakla takip edilen konuların başında yer alıyor. Peki, ? İşte 17 Ağustos dolarda son durum nedir? İşte güncel döviz kurları...

Dolar ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurları...

Sabah saatlerinden itibaren dolar kurundaki son durum vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Türkiye piyasalarının açık ve hacimli olduğu son işlem günü olan 9 Ağustos'u 4 ayın en düşük seviyelerinde 5.50'nin altında tamamlayan dolar/TL işlemlerde 5.6360'a kadar yükseldi. Peki, 17 Ağustos tarihinde dolar ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurları...

DOLAR NE KADAR OLDU?

İşte17 Ağustos 2019 Cumartesi gününe ilişkin dair rakamlar...

DOLAR

Alış: 5,5744
Satış: 5,5847

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