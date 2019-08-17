Sabah saatlerinden itibaren dolar kurundaki son durum vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Türkiye piyasalarının açık ve hacimli olduğu son işlem günü olan 9 Ağustos'u 4 ayın en düşük seviyelerinde 5.50'nin altında tamamlayan dolar/TL işlemlerde 5.6360'a kadar yükseldi. Peki, 17 Ağustos tarihinde dolar ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurları...
DOLAR NE KADAR OLDU?
İşte17 Ağustos 2019 Cumartesi gününe ilişkin dair rakamlar...
DOLAR
Alış: 5,5744
Satış: 5,5847
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