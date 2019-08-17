Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki son durum 17 Ağustos tarihinde arama motorlarında merakla sorgulatılıyor. Güvenli yatırım aracı olarak pek çok vatandaşın tercih ettiği altın özellikle yaz günlerinde çok araştırılıyor. Peki, Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor.

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 432,88 TL

SATIŞ: 442,69 TL