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  • 17.08.2019 13:29
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 13:29

17 Ağustos'ta gram, yarım, çeyrek ne kadar oldu? Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor!

17 Ağustos tarihinde Gram, yarım, çeyrek vatandaşların gündeminde yer alan konuların başında bulunuyor. Altın fiyatlarında son durum pek çok tarafından büyük bir merakla sorgulatılıyor. Ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında çeyrek altın ilk sırada yer alıyor. Peki, gram, yarım, ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...

Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki son durum 17 Ağustos tarihinde arama motorlarında merakla sorgulatılıyor. Güvenli yatırım aracı olarak pek çok vatandaşın tercih ettiği altın özellikle yaz günlerinde çok araştırılıyor. Peki, Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor.

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 432,88 TL
SATIŞ: 442,69 TL

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