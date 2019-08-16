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Telefonlar tatilde elimizden düşmedi

Telefonlar tatilde elimizden düşmedi
Kurban Bayramı'nda aracılığıyla 1 milyar 19 milyon mesaj gönderilirken, yine BiP üzerinden 316 bin saat sesli ve görüntülü görüşme yapıldı. 10-14 Ağustos aralığındaki verilere göre 'liler; 1 milyar 771 milyon 681 bin 88 dakika konuşurken, 418 milyon 590 bin 666 dakikasını bayramın ilk günü gerçekleştirdi. Ayrıca Turkcell'liler kullandıkları datayı geçen yıla oranla neredeyse yüzde 50 artırarak 33 milyon 166 bin 336 GB'a yükseltti.

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