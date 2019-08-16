Telefonlar tatilde elimizden düşmedi

Kurban Bayramı'nda BiP aracılığıyla 1 milyar 19 milyon mesaj gönderilirken, yine BiP üzerinden 316 bin saat sesli ve görüntülü görüşme yapıldı. 10-14 Ağustos aralığındaki verilere göre Turkcell'liler; 1 milyar 771 milyon 681 bin 88 dakika konuşurken, 418 milyon 590 bin 666 dakikasını bayramın ilk günü gerçekleştirdi. Ayrıca Turkcell'liler kullandıkları datayı geçen yıla oranla neredeyse yüzde 50 artırarak 33 milyon 166 bin 336 GB'a yükseltti.
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- 16.08.2019
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