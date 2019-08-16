Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 16.08.2019 15:18
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 15:23

nde son durum nedir? ?

nde son durum nedir? Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı bu soruda. Hükümet ve sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında üçüncü kez toplandı. Peki, ? İşte son durum...

Memur toplu iş sözleşmesinde son durum nedir?

Milyonlarca vatandaş heyecanla hükümet ve memur sendikaları arasında yapılacak görüşmeleri heyecanla bekliyordu. Bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Kamu İşveren Heyeti ile hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri yer aldı. Peki, memur toplu iş sözleşmesinde son durum nedir? Memur emeklisi maaşları ne kadar olacak?

TOPLU SÖZLEŞME ZAM ARTIŞI BELLİ OLDU MU?

Taraflar, memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek için üçüncü toplantıyı 15 Ağustos'ta, dördüncü toplantıyı da 16 Ağustos'ta yapacak. Bu ay içerisinde tamamlanacak görüşmelerde memurlar ve memur emeklileri için 4 seferde yani 6 aylık dönemler halinde yapılacak zam oranları belirlenecek. Görüşmelerde emekliler için pek çok talep masaya yatırılacak. Sadece 2 yıllık zam oranları değil, ek gelir yaratacak talepler de karara bağlanacak. Bunlardan biri de aile yardımı. Emekliler de aile yardımı ile ek gelire kavuşacak. 2 çocuğu olan ve eşi çalışmayan bir kişi aylık 830,75 lira ek gelir elde edecek.

Memur-Sen ve Türkiye Kamu Sen, geçen hafta taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sundu. Buna göre; emeklilere aile yardımı, ücretsiz ulaşım, sosyal tesislerde indirim, aynı görevi yerine getirmiş kişiler arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının kapatılması, yaşı bekleyenlere Genel Sağlık Sigortası (GSS) imkanı gibi talepler dikkati çekiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMemur toplu iş sözleşmesinde son durum nedir? Memur emeklisi maaşları ne kadar olacak?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri