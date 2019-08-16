Milyonlarca vatandaş heyecanla hükümet ve memur sendikaları arasında yapılacak görüşmeleri heyecanla bekliyordu. Bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Kamu İşveren Heyeti ile hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri yer aldı. Peki, memur toplu iş sözleşmesinde son durum nedir? Memur emeklisi maaşları ne kadar olacak?

TOPLU SÖZLEŞME ZAM ARTIŞI BELLİ OLDU MU?

Taraflar, memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek için üçüncü toplantıyı 15 Ağustos'ta, dördüncü toplantıyı da 16 Ağustos'ta yapacak. Bu ay içerisinde tamamlanacak görüşmelerde memurlar ve memur emeklileri için 4 seferde yani 6 aylık dönemler halinde yapılacak zam oranları belirlenecek. Görüşmelerde emekliler için pek çok talep masaya yatırılacak. Sadece 2 yıllık zam oranları değil, ek gelir yaratacak talepler de karara bağlanacak. Bunlardan biri de aile yardımı. Emekliler de aile yardımı ile ek gelire kavuşacak. 2 çocuğu olan ve eşi çalışmayan bir kişi aylık 830,75 lira ek gelir elde edecek.

Memur-Sen ve Türkiye Kamu Sen, geçen hafta taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sundu. Buna göre; emeklilere aile yardımı, ücretsiz ulaşım, sosyal tesislerde indirim, aynı görevi yerine getirmiş kişiler arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının kapatılması, yaşı bekleyenlere Genel Sağlık Sigortası (GSS) imkanı gibi talepler dikkati çekiyor.