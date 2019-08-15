Türkiye Emekliler Derneği şube başkanları emekliye kira yardımı için Ankara'da bir araya geldi. İşte TÜED'in emekliler için aralarında kira yardımının da olduğu talepleri... "Kira fiyatlarındaki artış ve ısınma giderlerinin yükselmesi, emeklilerimizin hane halkı tüketim harcamalarını yükseltmekte ve bu harcamalar bin lira aylık alan bir emeklinin gelirinin yaklaşık yüzde 60'ına denk gelmektedir. Hükümetten talebimiz, zorlu kış koşullarında geçimlerine katkı sağlayacak şekilde emeklilere 'kira ve yakacak yardımı' adı altında ek bir ödemenin yapılmasıdır." Ayrıca dar gelirliler için kira yardımı başvuruları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılmaktadır.
Emekliye ve dar gelirliye kira yardımı nasıl alınır? İşte tüm detaylar
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir düzenleme her an gelebilir. Dar gelirli emekliye kira ve yakacak yardımı gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, milyonlarca SSK SGK ve Bağkur emeklisini yakından ilgilendiren bir talep dile getirdi. Emeklilerin büyük bir kısmının ev sahibi olmadığı ve emekli aylıkları içerisinde ev kirasının önemli bir gider kalemi olduğu tespitinde bulunarak, hükümetten önemli isteklerde bulundu. Emeklinin gelirinin ortalama 600 lirası kira ve ısınmaya gitmekte. Hükümetten talebimiz, kışın zorlu koşullarında emeklilere 'kira ve yakacak yardımı' yapılması şeklinde açıklandı. Bu arada dar gelirliler için verilen kira yardımında bazı şartlara uygunluk sağlanması gerekmektedir. Peki SSK SGK Bağkur emeklisi kira ve yakacak yardımı başvuru şartları nedir?
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