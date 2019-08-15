Az çalışana tam tazminat

aylarıyla birlikte özellikle gençler yarı zamanlı işlerde yoğunlukla çalışıyor. Özellikle de turizm sektöründe bu mevsimde yarı zamanlı çalışan sayısının arttığını görüyoruz. Yarı zamanlı çalışanlar için hakların yarım olarak değerlendirileceği düşünüldüğü için bazı hukuksuzluklar yaşanıyor. Kısmi çalışma, haftalık 45 saatlik çalışmanın üçte ikisi kadar yapılanları kapsıyor. Bu datekabül ediyor. Netice itibarıyla kaç saat çalışırsa çalışsın işçi, işveren ile bir sözleşme yapıyor ve diğer çalışanlar gibi birçok hak sahibi oluyor. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işsizlik maaşı ve yıllık ücretli izin gibi hakları kullanması gerekiyor. Bu da kısmi süreli çalışanların diğer çalışanlara göre bir ayrımcılığa tutulamayacağı anlamına geliyor. İşveren, kaç saat çalışırsa çalışsın işçileri arasında bir ayrım yapamıyor.