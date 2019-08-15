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  • 15.08.2019 12:14
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 12:20

'tan TL uyarısı: Sakın satmayın

, Arjantin'in durumunun kendine has olduğunu ve diğer gelişen piyasalara yayılmaması gerektiğini kaydetti. Öte yandan TL ile ilgili de açıklama yapan "Türk lokal varlıklarına yönelik yapıcı eğilimimiz sürüyor" yorumunda bulundu.

Dünya devinden TL uyarısı: Sakın satmayın!

, şok sonucunun Arjantin için kendine has bir durum olduğunu ve Avrupa, ve 'daki diğer gelişen piyasalara (EM) yayılmaması gerektiğini kaydetti.

'da Deutsche stratejisti Christian Wietoska, "Arjantin'in EM dünyasındaki payı çok küçük ve CEEMEA (Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) lokal piyasaları üzerinde etkisinin önemsiz olmasını bekliyoruz," dedi ve "EM'deki küresel akışlar ve aynı zamanda bölgedeki büyüme dinamikleri ya da iç veriler etkilenmemeli" değerlendirmesinde bulundu.

, sadece Arjantin'deki seçim sonucundan dolayı diğer CEEMEA piyasaları üzerinde aşağı yönlü beklentiye girmenin mantığı olmadığını belirtti.

Deutsche Bank, "Türk Lirası daha ziyade iç gelişmeler, akışlar, değerlemeler ve destekleyici kalmaya devam eden mevsimsel faktörlerden yön bulmalı. Bu nedenle Türk lokal varlıklarına yönelik yapıcı eğilimimiz sürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

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