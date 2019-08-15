Deutsche Bank, şok seçim sonucunun Arjantin için kendine has bir durum olduğunu ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki diğer gelişen piyasalara (EM) yayılmaması gerektiğini kaydetti.

Londra'da Deutsche stratejisti Christian Wietoska, "Arjantin'in EM dünyasındaki payı çok küçük ve CEEMEA (Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) lokal piyasaları üzerinde etkisinin önemsiz olmasını bekliyoruz," dedi ve "EM'deki küresel akışlar ve aynı zamanda bölgedeki büyüme dinamikleri ya da iç veriler etkilenmemeli" değerlendirmesinde bulundu.

Banka, sadece Arjantin'deki seçim sonucundan dolayı diğer CEEMEA piyasaları üzerinde aşağı yönlü beklentiye girmenin mantığı olmadığını belirtti.

Deutsche Bank, "Türk Lirası daha ziyade iç gelişmeler, akışlar, değerlemeler ve destekleyici kalmaya devam eden mevsimsel faktörlerden yön bulmalı. Bu nedenle Türk lokal varlıklarına yönelik yapıcı eğilimimiz sürüyor" değerlendirmesinde bulundu.