BİM ve ŞOK Market belirli dönem aralıklarında ihtiyaca göre tecrübeli ve tecrübesiz işçi alımı yapıyor. İşçi alımı için ilanlar İŞKUR'un resmi sitesinden yayımlandı. İlana başvuru yapmak isteyen adaylar BİM ve ŞOK Market işçi alımı başvurusu nasıl yapılmaktadır sorusuna yanıt arıyor.

ŞOK PERSONEL ALIM İLANI

ŞOK Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına ŞOK yazarak güncel ilanları görebilir, ardından İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilana başvuruda bulunabilirsiniz.