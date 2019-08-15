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  • 15.08.2019 21:55
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 21:55

ve , aracılığıyla işçi alımı yapacak! Başvuru nereden yapılmaktadır?

Türkiye genelinde binlerce şubesi bulunan ve Market Zincirlerine belirli dönem aralıklarında personel ihtiyacına göre alım yapılıyor. ŞOK ve BİM'e tecrübesiz personel alımı yapılacak. İş arayışı olan vatandaşlar tarafından yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Peki, BİM ve ŞOK Market işçi alımı başvurusu nasıl yapılmaktadır? İşte güncel ilanlar...

ŞOK ve BİM, İŞKUR aracılığıyla işçi alımı yapacak!

BİM ve ŞOK Market belirli dönem aralıklarında ihtiyaca göre tecrübeli ve tecrübesiz işçi alımı yapıyor. İşçi alımı için ilanlar İŞKUR'un resmi sitesinden yayımlandı. İlana başvuru yapmak isteyen adaylar BİM ve ŞOK Market işçi alımı başvurusu nasıl yapılmaktadır sorusuna yanıt arıyor.

ŞOK PERSONEL ALIM İLANI

ŞOK Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına ŞOK yazarak güncel ilanları görebilir, ardından İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilana başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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