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  • 15.08.2019 22:19
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 22:19

1 Ekim'den sonra gündeme gelecek mi? Emeklilik yasasında son gelişmeler neler?

yla ilgili son gelişmeler emeklilik için gün sayan milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediyor. 1 Ekim'den sonra açılması beklenen Meclis'te görüşülecek konular arasında erken emeklilik yasasının bulunup bulunmadığı merak ediliyor. Peki, milyonların beklediği erken emeklilik yasası 1 Ekim'den sonra gündeme gelecek mi? Emeklilik yasasında son gelişmeler neler? İşte merak edilen detaylar...

Erken emeklilik yasasında son durum nedir?

Son olarak TBMM Genel Kurulu'nda 11. Kalkınma Planı görüşmeleri yapıldı. Yapılan görüşmelerin ardından TBMM 1 Ekim tarihine kadar tatile girdi. Bazı komisyonlar ara vermeden çalışmaya devam edecek. Erken emeklilik yasası hakkında detayları araştıran vatandaşlar ise son gelişmeleri yakından takip ediyor. Meclis'in 1 Ekim'de çalışmalarına başlaması bekleniyor. Meclis açıldığında erken emeklilik yasasının gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu. Peki, Erken emeklilik yasası 1 Ekim'den sonra gündeme gelecek mi? Emeklilik yasasında son gelişmeler neler?

ERKEN EMEKLİLİK 1 EKİM'DEN SONRA GÜNDEME GELECEK Mİ?

Erken emeklilik yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama bulunmuyor. Ancak yasa ile ilgili detayların Meclis açıldıktan sonra görüşülmesi bekleniyor.

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