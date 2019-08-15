Son olarak TBMM Genel Kurulu'nda 11. Kalkınma Planı görüşmeleri yapıldı. Yapılan görüşmelerin ardından TBMM 1 Ekim tarihine kadar tatile girdi. Bazı komisyonlar ara vermeden çalışmaya devam edecek. Erken emeklilik yasası hakkında detayları araştıran vatandaşlar ise son gelişmeleri yakından takip ediyor. Meclis'in 1 Ekim'de çalışmalarına başlaması bekleniyor. Meclis açıldığında erken emeklilik yasasının gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu. Peki, Erken emeklilik yasası 1 Ekim'den sonra gündeme gelecek mi? Emeklilik yasasında son gelişmeler neler?

ERKEN EMEKLİLİK 1 EKİM'DEN SONRA GÜNDEME GELECEK Mİ?

Erken emeklilik yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama bulunmuyor. Ancak yasa ile ilgili detayların Meclis açıldıktan sonra görüşülmesi bekleniyor.