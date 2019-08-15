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  • 15.08.2019 18:54
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 18:55

Zamla birlikte ne kadar oldu? 15 Ağustos JTİ, Tekel, Philip Morris sigara fiyatları

Son olarak 3 Ağustos tarihinden itibaren sigaralara yaklaşık 3 liraya yakın bir zam yapılmıştı. Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı arttı. Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, hangi marka sigaralara zam geldi? JTİ, Tekel Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte zamlı listesi...

Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Tütün ürünlerine uygulanan asgari maktu vergi tutarlarında artış yapıldı. Alınan kararın ardından sigara kullanan vatandaşlar güncel sigara fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Peki, zamla birlikte güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara tiryakileri merakla internette bu soruya yanıt arıyor. İşte o sorunun yanıtı...

KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, tütün içeren sigara başta olmak üzere, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar, diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler, "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün, tütün hülasa ve esansları ile enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarı 0,3899 lira olarak yeniden belirlendi.

Söz konusu vergi oranı, tütün içeren sigaralar için 0,2895 lira olarak uygulanıyordu. Tütün ürünlerinden alınan vergi oranı ile maktu vergi tutarında ise değişiklik yapılmadı.

Güncel sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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