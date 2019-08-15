Kopilot gaza bastı! Kopilot sürücüleri; kullanım detayları, seyahat istatistikleri, sürüş skoru, aracın teknik problemleri hakkında bilgilendiriyor.

ARAÇ sahiplerinin otomobilleriyle kurduğu gönül bağı, Turkcell mühendislerinin geliştirdiği Kopilot ile gözler önüne seriliyor. Uygulama sayesinde araçtaki teknik konular ve arızalar önceden sürücüye bildiriliyor. Araçlarını mobil cihazlarıyla takip etmek isteyen sürücüler, otomobilinin markasını ve plakasını Kopilot uygulamasına tanımlarken kimi sevdiği hayvan, kimi de sevdiği filmin ismiyle kaydediyor. Arabalarını kişiselleştiren sürücülerin isim seçimlerinden bazıları, 'Beyaz Güvercin', 'Yaren', 'Kertenkele', 'Uçan Tank', 'Kral', 'Uçan Teneke', 'Paşam', 'Hızlı ve Öfkeli', 'Albay Albatros' ve 'Lovers on The Roads' olarak dikkati çekiyor.