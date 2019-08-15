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İşçiye 4 artış Ocak’ta yüzde 6.69

Ocak’ta yüzde 6.69 enflasyon zammı alan kamu işçilerinin maaşına 150 lira iyileştirme ve yüzde 8+4 zam yansıtılacak. Gelirler yüzde 20 seviyesinde artacak.

İşçiye 4 artış Ocak’ta yüzde 6.69
Hükümet ile Türk-İş'in 2019- 2020 yıllarına ilişkin toplu iş sözleşmesinde anlaşmasının ardından kamu işçilerine ödenecek yeni ücretler belli oldu. Anlaşmaya göre, brüt maaşı 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme olacak. Tüm işçilere ilk yıl ilk 6 ay için yüzde 8, ikinci 6 ay için yüzde 4, ikinci yıl ilk ve ikinci 6 ay için yüzde 3'er ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak. Kamu işçileri Ocak ayında yüzde 6.69 oranında bir enflasyon farkı zammını da almıştı. Yani 2018 yılında 2 bin lira maaş alan bir kamu işçisinin maaşı toplu iş görüşmeleri öncesinde 2 bin 134 liraya çıkmıştı.

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