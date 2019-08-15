İşçiye 4 artış Ocak’ta yüzde 6.69

ile Türk-İş'in 2019- 2020 yıllarına ilişkin toplu iş sözleşmesinde anlaşmasının ardından kamu işçilerine ödenecek yeni ücretler belli oldu. Anlaşmaya göre, brüt maaşı 3 bin 500 liranın altında olan işçiyeolacak. Tüm işçilere ilk yıl ilk 6 ay için, ikinci 6 ay için, ikinci yıl ilk ve ikinci 6 ay içinve enflasyon farkı oranında zam yapılacak. Kamu işçileri Ocak ayındaoranında bir enflasyon farkı zammını da almıştı. Yani 2018 yılındamaaş alan bir kamu işçisinin maaşı toplu iş görüşmeleri öncesindeçıkmıştı.