Bugünkü
Takvim

İş garantili yurt dışı eğitimi

Enerji alanında yurt dışında lisansüstü eğitim imkanı var. İş garantili eğitim için başvurular 26 Ağustos’a kadar alınacak.

İş garantili yurt dışı eğitimi
Türkiye enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, ülkedeki yerlileştirmeyi ve know-how teknolojisini geliştirmek üzere 328 öğrenciyi daha yurt dışında eğitime gönderiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının kalifiye insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığı'nca verilen YLSY Bursu ile toplam 328 öğrenci yurt dışında enerji alanında lisansüstü eğitim almaya hak kazanacak. 231'i nükleer enerji, 84'ü maden, 13'ü ise enerji verimliliği ve çevre alanlarında olmak üzere toplam 328 öğrenci ABD, Kanada, Avustralya, Avusturya, Finlandiya, İsveç, Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, İspanya, Hollanda, Güney Kore, Japonya, Çin ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu dünya sıralamasında ilk 500'e girmiş seçkin üniversitelerde yüksek lisans ve doktora eğitimi görecek. Adayların başvuruları http://rebus.meb.gov.tr üzerinden alınmaya başlandı. Başvurular 26 Ağustos'a kadar alınacak.


BARIŞ ŞİMŞEK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleriİş garantili yurt dışı eğitimi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri