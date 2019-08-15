İş garantili yurt dışı eğitimi Enerji alanında yurt dışında lisansüstü eğitim imkanı var. İş garantili eğitim için başvurular 26 Ağustos’a kadar alınacak.

Türkiye enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, ülkedeki yerlileştirmeyi ve know-how teknolojisini geliştirmek üzere 328 öğrenciyi daha yurt dışında eğitime gönderiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının kalifiye insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığı'nca verilen YLSY Bursu ile toplam 328 öğrenci yurt dışında enerji alanında lisansüstü eğitim almaya hak kazanacak. 231'i nükleer enerji, 84'ü maden, 13'ü ise enerji verimliliği ve çevre alanlarında olmak üzere toplam 328 öğrenci ABD, Kanada, Avustralya, Avusturya, Finlandiya, İsveç, Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, İspanya, Hollanda, Güney Kore, Japonya, Çin ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu dünya sıralamasında ilk 500'e girmiş seçkin üniversitelerde yüksek lisans ve doktora eğitimi görecek. Adayların başvuruları http://rebus.meb.gov.tr üzerinden alınmaya başlandı. Başvurular 26 Ağustos'a kadar alınacak.





BARIŞ ŞİMŞEK