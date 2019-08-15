Kurban Bayramı sona erdi ve piyasalar açıldı. Bayram sonrası dolar, euro ve sterlin fiyatları oldukça merak ediliyor. 15 Ağustos 2019 dolar ne kadar? Bankacılar bugün iç piyasada işsizlik ve bütçe gerçekleşmeleri başta olmak üzere iç veri gündeminin dış piyasalarda ise Arjantin ve ABD'de resesyon endişeleriyle tetiklenen küresel risk iştahının seyrini takip edecekler. Dolar/TL saat 09.24 itibarıyla güne 5.5575/ 5.5610 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.
15 Ağustos 2019 dolar ne kadar? Dolar/TL son durum nedir?
15 Ağustos 2019 dolar ne kadar? Türkiye piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu dönemde küresel piyasalarda sert satış baskısı yaşanması dört ayın en düşük seviyesindeki dolar/TL'ye de yükseliş olarak yansıdı. Türkiye piyasalarının açık ve hacimli olduğu son işlem günü olan 9 Ağustos'u 4 ayın en düşük seviyelerinde 5.50'nin altında tamamlayan dolar/TL işlemlerde 5.6360'a kadar yükseldi.
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