TOKİ'den ev almak isteyenler resmi internet sitesinde araştırmalar yapmaya devam ediyor. TOKİ dar gelirli ve bütçesi sınırlı olan vatandaşlar için 388 lira taksitle evler meydana getirecek. Yeni projede 1072 tane ev olacak. Yurttaşlar kira öder şeklinde ev sahibi olabilecek. Bu bağlamda dar gelirli yurttaşların ev sahibi yapılmaları için başlatılan kampanyalara bir yenisi daha eklenmiş olacak. TOKİ tarafınca uygulamaya geçirilecek olan proje için başvurular başlarken satış listesinde de güncellemeler yapıldı. TOKİ tarafınca başlatılan bu projeler kampanyalara dair detaylar, hangi illerde uygulanacak, projeler ve detayları sizlerle. Peki TOKİ 388 TL taksitle 1072 konut satışı müracaat şartları nedir? İ İşte TOKİ dar gelirli ucuz konut satış tarihi ve tüm detaylar
1072 ev satışı TOKİ 388 TL taksitle başvuru şartları açıklaması! İşte TOKİ dar gelirli ucuz konut satış tarihi!
TOKİ'den 14 bin peşinat 770 lira taksitle 1072 konut satışı başvuru şartları! İşte TOKİ dar gelirli evleri satış tarihi. Hükümet önümüzdeki 5 yılda 280 bin sosyal konut yapacak. Vatandaşlar, en az 388 TL aylık taksitlerle kira öder gibi konut sahibi olacak. İnşa edilecek sosyal konutların yeri ve fiyatı her yıl açıklanacak. Hükümetin ucuz konut hamlesi önümüzdeki dönemde de tam gaz sürecek. 11. Kalkınma Planı'na göre, 2019- 2023 yılları arasında dar gelirli aileler için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kanalıyla 280 bin konut inşa edilecek. Bu çerçevede son kampanyası ile oldukça yoğun talep toplayacak olan TOKİ 14 bin TL peşinat ve 770 TL taksitle vatandaşları konut sahibi yapmaya hazırlanıyor.
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