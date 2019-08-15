TOKİ'den ev almak isteyenler resmi internet sitesinde araştırmalar yapmaya devam ediyor. TOKİ dar gelirli ve bütçesi sınırlı olan vatandaşlar için 388 lira taksitle evler meydana getirecek. Yeni projede 1072 tane ev olacak. Yurttaşlar kira öder şeklinde ev sahibi olabilecek. Bu bağlamda dar gelirli yurttaşların ev sahibi yapılmaları için başlatılan kampanyalara bir yenisi daha eklenmiş olacak. TOKİ tarafınca uygulamaya geçirilecek olan proje için başvurular başlarken satış listesinde de güncellemeler yapıldı. TOKİ tarafınca başlatılan bu projeler kampanyalara dair detaylar, hangi illerde uygulanacak, projeler ve detayları sizlerle. Peki TOKİ 388 TL taksitle 1072 konut satışı müracaat şartları nedir? İ İşte TOKİ dar gelirli ucuz konut satış tarihi ve tüm detaylar