İş arayanlara ve iş kuracak gençlere devlet desteği müjdesi

İşini kaybedenler, kendi maaşlarından kesilen fon üzerinden geçici aylık alıyor. İşsizlik sigortasından yararlanmak için şu şartlar aranıyor.

- İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmek

120 GÜNE DİKKAT...

- Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak üzere son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak

- Fesih tarihini izleyen günden başlayarak 30 gün içinde şahsen veya elektronikortamda (www.iskur.gov.tr) İŞKUR'a başvurarak (mücbir nedenler dışında başvuruda gecikilen süre toplam hak sahipliği süresinden düşülür) yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmiş olmak.

NE KADAR ÖDENİYOR?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor.

Bu kapsamda işsiz kalanlar gelirlerine göre 2019 yılı için bin 23 ila 2 bin 46 arasında işsizlik maaşı alıyor.

İşçinin hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekiyor.

ÖDENEĞİN SÜRESİ

600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere (6 ay), 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 8 ay, bin 80 gün ve fazlası sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 10 ay işsizlik maaşı ödeniyor.

PATRONA İSTİHDAM DESTEĞİ

Özellikle genç işsizliğini engellemek için özel sektöre yönelik bir dizi destek bulunuyor. Bu kapsamda 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay, 18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay boyunca prim desteği veriliyor. Bu destek, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor.

MESLEK KURSLARI VAR

İşsizlere meslek edindirerek iş bulmalarını sağlayan kurslar da bulunuyor. Bu kapsamda açılan mesleki eğitim kursları, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla düzenleniyor.

Kurslar için 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine başvuru yapılabiliyor. Kurslara katılanların kursiyer zaruri gideri (günlük 30 -50 TL), iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi, genel sağlık sigortası prim giderleri devlet tarafından karşılanıyor.

ÇALIŞANA AGİ İMKANI

Çalışanların maaşına ise değişen oranlarda asgari geçim indirimi (AGİ) yansıtılıyor. Buna göre işçilere şu oranlarda AGİ veriliyor:

- Bekar 191,85 TL

- Evli eşi çalışmayan 230,22 TL

- Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259 TL

- Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 287,78 TL

- Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 326,15 TL

- Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 326,15 TL

- Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 326,15 TL

- Evli eşi çalışan 191,85 TL,

- Evli eşi çalışan 1 çocuklu 220,63 TL

- Evli eşi çalışan 2 çocuklu 249,41 TL

- Evli eşi çalışan 3 çocuklu 287,78 TL

- Evli eşi çalışan 4 çocuklu 306,96 TL

- Evli eşi çalışan 5 çocuklu 326,15 TL

GİRİŞİMCİ BEYİNLERE HANGİ DESTEKLER VAR?

İş arayanların yanı sıra kendi işini kurmak isteyen gençlere de devletten yardım yapılıyor. Yeni girişimcilere verilen destekler arasında kuruluş dönemi makine, teçhizat, ofis donanım ve yazılım, işletme giderleri, sabit yatırım giderleri desteklemesi var.

Yeni Girişimci Desteği ile girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması amaçlanıyor. Pazara yeni girenlere yönelik programla işletme kuruluş giderleri, kuruluş dönemi makine, teçhizat, ofis donanım ve yazılım giderleri destekleniyor.

KADINLARA AVANTAJ

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (UGE) eğitimine katılan girişimcilerin kurduğu işletmeler, İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) yer alan işletmeler teşviklerden yararlanabiliyor.

KOSGEB üzerinden 50 bin TL hibe ile 100 bin TL kredi veriliyor. 1. ve 2. teşvik bölgelerinde yüzde 60, 3., 4., 5., 6. bölgelerde yüzde 70 oranına kadar destekleme yapılabiliyor. Kadın Girişimci, gazi, birinci derecede şehit yakını veya engelli girişimciye yüzde 20 avantaj sağlanıyor.

PAZARI ÖĞRENİYORLAR

Ticaret Bakanlığı yeni işletmelerin pazarı öğrenmesine de yardımcı oluyor. Bir yıl içerisinde hazırlatılan ya da satın alınan rapor harcamalarının yüzde 60'ı, 200 bin dolara kadar karşılanıyor. 200 bin dolarlık bütçe her yıl yenileniyor.

Üretime geçip ürünlerini Türkiye'deki fuarlarda görücüye çıkarmak isteyenler için de bakanlıktan destek sağlanıyor.

Yurt içi fuar desteği ile Türkiye'deki her fuar için yer kirası ve stant masraflarının yarısını geri alınabiliyor. Fuar başına 38 bin TL'ye kadar destek veriliyor. Üreticiler ya da bir üreticiyle pazarlama sözleşmesine sahip olanlar, sektörüyle ilgili ihracatçı birliğine başvurarak 3 ay içinde desteğe ulaşabiliyor.

YOL PARASI İLE SAÇ TIRAŞI DEVLETTEN!

18-55 yaş arasındaki çalışabilir durumdaki sosyal yardım faydalanıcısının iş görüşmesine gitmesi için (yol parası, tıraş ücreti vb için) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından yılda en fazla üç defa 40-100 TL arasında para yardımı yapılıyor.

TASARIMA MİLYONLUK 'FON'

Kendi ürününü tasarlamak isteyenler için de önemli bir destek bulunuyor. Bu kapsamda ürün geliştirme kapasitesini artırmak, ürünleri farklılaştırmak ve tasarım değeri yüksek ürünler üretebilmek adına geliştirilecek projeler için 1 milyon doların üstünde destek sağlanıyor.

Bu destekle tasarımcı, modelist ve mühendis brüt maaşlarının yüzde 50'si, 1 milyon dolara kadar verilirken, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım harcamalarının yüzde 50'si, 250 bin dolara kadar karşılanıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın desteği 5 yıla kadar sürdürülebiliyor. Bakanlığın şirketi yerinde incelemesinin ardından 3-5 ay sonra tasarlama ürüne yönelenler desteğini alabiliyor.



Milliyet