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  • 15.08.2019 09:54
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 12:39

Altın fiyatları tırmanışta! 15 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları...

Piyasaların açılmasıyla birlikte altın fiyatları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda altın fiyatları son yatay şekilde seyrediyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini a bırakıyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. Gram altın bugün 272 lira bandında seyrediyor.

Altın fiyatları tırmanışta! 15 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatlarıyla ilgili son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,28, dolar/TL yüzde 1,47, avro/TL yüzde 0,63 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,59 değer kazandı. Türkiye piyasaları bayram nedeniyle kapalı olsa da uluslararası piyasalarda işlemler devam ediyor. Gram altın da bu işlemlere bağlı olarak yükselişe geçti.

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