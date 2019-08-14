Altın fiyatları tırmanışta! 15 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatlarıyla ilgili son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,28, dolar/TL yüzde 1,47, avro/TL yüzde 0,63 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,59 değer kazandı. Türkiye piyasaları bayram nedeniyle kapalı olsa da uluslararası piyasalarda işlemler devam ediyor. Gram altın da bu işlemlere bağlı olarak yükselişe geçti.