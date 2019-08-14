12 bin kadroya başvuru zamanı

Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için başlattığı süreçte sona yaklaşıldı. 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ve sağlık teknikerinden oluşan 12 bin kadroya başvurularda son günlere girildi. Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018- KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018- KPSS Ortaöğretim ve 2018- KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak. Adaylar tercihlerini 21 Ağustos'a kadar tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek. Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş adayların 19 Ağustos saat 17.00'ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığı'na şahsen başvuru yapmaları gerekiyor. Adaylar, istenilen belgeleri kurumun adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabilecek.
- Ekonomi
- 14.08.2019
- Gazete
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