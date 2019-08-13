



Hükümet, esnek istihdam imkanlarının artırılması amacıyla 2023 yılına kadar çalışanların kayıt altına alınmasında kolay işverenlik uygulamalarını yaygınlaştıracak. Kolay sigorta kampanyası başlatan hükümetin, ev hizmetlerinin ardından apartman görevlilerini kapsayacak şekilde genişletilen bu uygulaması ile 100 bine yakın işyeri kolay işverenlikten yararlanabilecek. Yeni dönemde lokanta, bakkal, eczane gibi birçok işyerinde de uygulanması öngörülen kolay işverenlik uygulaması ile bildirge, belge yükümlülükleri azaltılırken, ilave istihdam için verilen teşviklerden yararlanma imkanı getiriliyor.