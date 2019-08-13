Bugünkü
Takvim

Kolay uygulaması genişletiliyor! Kolay sigortadan kimler yararlanabilir?

Ev hizmetlerini ve apartman görevlilerini kapsayan kolay uygulaması genişletilecek. Lokanta, bakkal, eczane gibi birçok işyeri kapsama girecek. 100 bine yakın işyeri kolaylıktan yararlanacak. Peki evde çalışanlara sigortalı olmak kolaylaşacak mı? Kimler yararlanacak? Primler nasıl ödenecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...



Hükümet, esnek istihdam imkanlarının artırılması amacıyla 2023 yılına kadar çalışanların kayıt altına alınmasında kolay işverenlik uygulamalarını yaygınlaştıracak. Kolay sigorta kampanyası başlatan hükümetin, ev hizmetlerinin ardından apartman görevlilerini kapsayacak şekilde genişletilen bu uygulaması ile 100 bine yakın işyeri kolay işverenlikten yararlanabilecek. Yeni dönemde lokanta, bakkal, eczane gibi birçok işyerinde de uygulanması öngörülen kolay işverenlik uygulaması ile bildirge, belge yükümlülükleri azaltılırken, ilave istihdam için verilen teşviklerden yararlanma imkanı getiriliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKolay sigorta uygulaması genişletiliyor! Kolay sigortadan kimler yararlanabilir?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri