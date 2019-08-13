13 Ağustos 2019 dolar ne kadar? Son durum nedir?

Dolar/TL 5.47'e kadar çekilerek son 4 ayın en düşük seviyesine indi. Uzmanlar kurda oluşan iyimser havada, ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşı geriliminin, Merkez Bankası'nın swaplar üzerinde yaptığı hamlelerin ve yurt içinde dolar talebinin azalması gibi 3 nedenin etkili olduğu görüşünde. Merkez Bankası Ağustos ayı Beklenti Anketi İstatistikleri'ni açıkladı.