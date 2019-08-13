İzınsiz izne tazminat yok

Yargıtay'dan yıllık izinlerle ilgili milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir karar çıktı. 9'uncu Hukuk Dairesi, ücretli yıllık izin talebi kabul edilmemesine rağmen işe başlamayan çalışanın iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti. Yargıtay, kıdem ve ihbar tazminatına karar veren yerel mahkeme kararını bozdu. Verilen kararda, yıllık izin talep eden işçiye izin verip vermemenin, izin kullanılacak zamanı belirlemenin işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğu ifade edilerek, şöyle denildi: "Doğum sonrasında yasal ücretli izin hakkını kullanıp, üzerine 6 ay ücretsiz izin kullanan davacıya talep ettiği 14 günlük yıllık iznin kullandırılmamasında davalının bu konudaki yönetim hakkını kötüye kullandığı söylenemez."
- Ekonomi
- 13.08.2019
- Gazete
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