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  • 12.08.2019 19:35
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 21:23

? ne kadar? İşte oranı

Yüz binlerce vatandaş tarafından büyük bir merakla beklenen zam oranları belli oldu. Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı. Peki, ? ne kadar? İşte oranı...

Kamu işçilerine yapılan zam oranı ne kadar?

İşçiye kaç para zam yapıldı? Yüz binlerce kamu işçisi tarafından ne kadar zam yapılacağı merakla bekleniyordu. Toplu sözleşmede zam oranı belli oldu. Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı. Peki, kamu işçilerine yapılan zam oranı ne kadar? İşte cevabı...

ZAM NE KADAR OLACAK?

Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaştı. Anlaşmayla ücreti 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere ise bu yıl ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4, 2020'nin ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 3'er ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

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