İşçiye çifte bayram

Hükümet ile Türk-İş, kamu işçilerinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı. Böylece işçilerin 2 yıllık döneme ilişkin zam oranları belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, dün bir araya geldi. Görüşmede hükümet, kamu işçilerine zam teklifini yükseltti. Görüşme, uzlaşmayla sonuçlandı. Çerçeve protokolünü açıklayan Bakan Selçuk'un verdiği bilgiye göre; brüt 3 bin 500 liranın altında ücret alan işçilere, brüt maaş 3 bin 500 lirayı aşmayacak şekilde 150 lira iyileştirme yapılacak. Tüm işçilere bu yıl için yüzde 8+yüzde 4, 2020 için yüzde 3+yüzde 3 zam ve enflasyon farkı verilecek. Ocak'ta işçilerin yüzde 6.69 enflasyon zammı aldığını da hatırlatan Selçuk, "Uzlaştığımız zamlarla birlikte yıl genelinde toplam ücret artışımız yüzde 19'u aşmış durumda. Protokolümüz bayram gününde hayırlı uğurlu olsun" dedi.
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