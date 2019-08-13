Girişimciye e-akademi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nca (KOSGEB) oluşturulan e-Akademi sistemi sayesinde sanal ortamda da girişimcilik dersleri alınabilecek.
ÖNCE DESTEK YENİLENDİ
Bu yıl itibarıyla girişimcilik desteğinde köklü değişiklik yapan KOSGEB, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'nı hayata geçirerek, imalatçı ve teknoloji tabanlı girişimcilere 370 bin liraya, kendi işinin patronu olmak isteyen geleneksel girişimcilere de 60 bin liraya kadar destek vermeye başladı. Yeni programın yürürlüğe girmesiyle destek almak için zorunlu olan girişimcilik eğitimlerinde de değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, girişimciliğe ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi vermek ve girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla sınıf ortamında sunulan uygulamalı eğitimler internet ortamına taşındı.
HER AN ULAŞIM
Söz konusu uygulama dahilinde girişimci adayları, e-Devlet üzerinden giriş yaparak e-Akademi sistemine erişebilecek. Adaylar, sistem sayesinde, tanımlanmış bir zaman dilimi ve mekan ihtiyacı olmaksızın eğitim alabilecek. Konu anlatım videoları her zaman erişime açık olacak. Eğitimin iptali ve ertelenmesi gibi durumları ortadan kaldıracak olan e-Akademi, eğitmenlerin eğitimi, akreditasyon ve eğitim materyali hazırlama gibi maliyetleri de sıfıra indirecek. e-Akademi, KOSGEB'in kurumsal eğitimleri için de kullanılabilecek.
ELEKTRONİK ORTAMDA SERTİFİKA
KOSGEB e-Akademi'de dersler, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'na uygun olarak Geleneksel Girişimci Eğitimi ve İleri Girişimci Eğitimi olmak üzere iki ayrı aşamada verilecek. Geleneksel Girişimci Eğitimi, 8 dersten oluşacak. İleri Girişimci Eğitimi'ne katılanlar ise, Geleneksel Girişimci Eğitimi'nde verilen 8 derse ilave olarak 8 ders daha alacak. Derslerin bölümler halinde anlatıldığı KOSGEB Girişimcilik El Kitabı'na da e-Akademi üzerinden ulaşılabilecek. Dersleri tamamlayanlar için elektronik ortamda bir sertifika oluşturulacak. Kişiye özel ve doğrulanması mümkün olan sertifika, girişimci adaylarınca bastırılıp kullanılabilecek. Böylece eğitimler veya sertifika için adaylardan para talep edilmesi durumu olmayacak.
ÖNCE DESTEK YENİLENDİ
Bu yıl itibarıyla girişimcilik desteğinde köklü değişiklik yapan KOSGEB, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'nı hayata geçirerek, imalatçı ve teknoloji tabanlı girişimcilere 370 bin liraya, kendi işinin patronu olmak isteyen geleneksel girişimcilere de 60 bin liraya kadar destek vermeye başladı. Yeni programın yürürlüğe girmesiyle destek almak için zorunlu olan girişimcilik eğitimlerinde de değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, girişimciliğe ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi vermek ve girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla sınıf ortamında sunulan uygulamalı eğitimler internet ortamına taşındı.
HER AN ULAŞIM
Söz konusu uygulama dahilinde girişimci adayları, e-Devlet üzerinden giriş yaparak e-Akademi sistemine erişebilecek. Adaylar, sistem sayesinde, tanımlanmış bir zaman dilimi ve mekan ihtiyacı olmaksızın eğitim alabilecek. Konu anlatım videoları her zaman erişime açık olacak. Eğitimin iptali ve ertelenmesi gibi durumları ortadan kaldıracak olan e-Akademi, eğitmenlerin eğitimi, akreditasyon ve eğitim materyali hazırlama gibi maliyetleri de sıfıra indirecek. e-Akademi, KOSGEB'in kurumsal eğitimleri için de kullanılabilecek.
ELEKTRONİK ORTAMDA SERTİFİKA
KOSGEB e-Akademi'de dersler, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'na uygun olarak Geleneksel Girişimci Eğitimi ve İleri Girişimci Eğitimi olmak üzere iki ayrı aşamada verilecek. Geleneksel Girişimci Eğitimi, 8 dersten oluşacak. İleri Girişimci Eğitimi'ne katılanlar ise, Geleneksel Girişimci Eğitimi'nde verilen 8 derse ilave olarak 8 ders daha alacak. Derslerin bölümler halinde anlatıldığı KOSGEB Girişimcilik El Kitabı'na da e-Akademi üzerinden ulaşılabilecek. Dersleri tamamlayanlar için elektronik ortamda bir sertifika oluşturulacak. Kişiye özel ve doğrulanması mümkün olan sertifika, girişimci adaylarınca bastırılıp kullanılabilecek. Böylece eğitimler veya sertifika için adaylardan para talep edilmesi durumu olmayacak.
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