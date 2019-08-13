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Çocukluk hayalını yaşıyor

Çocukluk hayalını yaşıyor
İzmirli Nergiz Yavaş (41), çocukluk hayalini gerçekleştirerek kendi otomobil tamir atölyesini açtı. Dede mesleğini sürdürmekten çok mutlu olduğunu, çocukken dedesine çıraklık yaptığını ifade eden , otomobillerin kendisi için bir tutku olduğunu dile getirdi. 5 kişiyi istihdam eden Yavaş, hayata geçirmek istediği projesi hakkında da şunları söyledi: "Günümüzde sosyal medya ve kullanıcılığı çok fazla. Araçlarımızın bakımları geliyor, arızaları oluyor. Vale, oto yardım, oto kurtarma hizmetleri ile internet üzerinden bakımların yapılabileceği, araçların yerinden alınıp yerine teslim edileceği bir konsept düşünüyorum."

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