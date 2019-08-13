13 Ağustos güncel yarım, çeyrek, gram ve tam altın fiyatları!

Güvenli liman altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarındaki en ufak değişikliği bile yakından takip ediyor. Döviz kurlarına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı 265,39 liradan alınırken, 265,42 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 419,12 liradan alınırken, 428,62 liradan satılıyor. Peki altında bugün son durum ne? İşte 13 Ağustos güncel altın fiyatları…