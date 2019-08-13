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  • 13.08.2019 09:59
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 09:59

, elde kalan kurbanlıkları satın alacak

Canlı ağırlık ortalaması 400 kilogram ve üzeri erkek sığırların, canlı tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşüldükten sonra elde edilen ağırlık 17 lira, 320-399 kilogram arası erkek sığırlar için ise 16 lira ile çarpılacak. hayvanlarda tokluların canlı kilogramları 14 lira, koyunların canlı kilogramları 12,5 lira, keçilerin canlı kilogramları 10 lira üzerinden satın alınacak.

Elde kalan kurbanlıklar için karar verildi

Et ve Süt Kurumu () Genel Müdürlüğünce Kurban Bayramı dolayısıyla pazarlara getirilen ancak yetiştiricilerin elinde kalan kurbanlıkların, Kurum tarafından satın alınacağı bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre canlı ağırlık ortalaması 400 kilogram ve üzeri, besi kondisyonu yüksek erkek sığırların canlı tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşülecek. Elde edilen ağırlık 17 lira ile çarpılarak fiyatlandırılacak. Canlı ağırlık ortalaması 320-399 kilogram arası erkek sığırlar için ise aynı yöntemle elde edilen ağırlık 16 lira ile çarpılacak. Ayrıca 2'nci ve 3'üncü kalite dişi kesimlik sığırların satın alma işlemleri ise canlı değil Kurumun mevcut cari alım kriterleri ve fiyatları dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

hayvanlarda ise tokluk firesi düşülmeyecek. Tokluların canlı kilogramları 14 lira, koyunların canlı kilogramları 12,5 lira, keçilerin canlı kilogramları 10 lira üzerinden satın alınacak.

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