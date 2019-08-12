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için 3.5 yıl formülü! Erken emeklilik imkanından kimler faydalanabilir?

, ve Emekli Sandığı gibi kurumların birden fazlasında çalışanlar, son 1261 gün hangi kuruma prim ödemişlerse oradan emekli oluyor. Doğru erken emekliliğin önünü açıyor. Peki imkanından kimler faydalanabilir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü merak edilen soruları cevapladı. İşte erken emeklilik ile ilgili tüm detaylar...



Emeklilik hesapları yapılırken ödediğiniz primler çok önemli. Bu primlerin hangi kurumdan yapıldığı da emeklilik tarihiniz açısından önem taşıyor. Bağ- Kur, SSK ve Emekli Sandığı kurumlarının birden fazlasında çalışması bulunanlar için seçim yaparken devreye son 3.5 yıl yani 1261 gün giriyor.

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