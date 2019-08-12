hesapları yapılırken ödediğiniz primler çok önemli. Bu primlerin hangi kurumdan yapıldığı da emeklilik tarihiniz açısından önem taşıyor. Bağ- Kur, SSK ve Emekli Sandığı kurumlarının birden fazlasında çalışması bulunanlar için seçim yaparken devreye son 3.5 yıl yani 1261 gün giriyor.