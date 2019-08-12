Emeklilik hesapları yapılırken ödediğiniz primler çok önemli. Bu primlerin hangi kurumdan yapıldığı da emeklilik tarihiniz açısından önem taşıyor. Bağ- Kur, SSK ve Emekli Sandığı kurumlarının birden fazlasında çalışması bulunanlar için seçim yaparken devreye son 3.5 yıl yani 1261 gün giriyor.
- Ekonomi
- 12.08.2019
- Gazete
Erken emeklilik için 3.5 yıl formülü! Erken emeklilik imkanından kimler faydalanabilir?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi kurumların birden fazlasında çalışanlar, son 1261 gün hangi kuruma prim ödemişlerse oradan emekli oluyor. Doğru seçim erken emekliliğin önünü açıyor. Peki erken emeklilik imkanından kimler faydalanabilir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı. İşte erken emeklilik ile ilgili tüm detaylar...
Emeklilik hesapları yapılırken ödediğiniz primler çok önemli. Bu primlerin hangi kurumdan yapıldığı da emeklilik tarihiniz açısından önem taşıyor. Bağ- Kur, SSK ve Emekli Sandığı kurumlarının birden fazlasında çalışması bulunanlar için seçim yaparken devreye son 3.5 yıl yani 1261 gün giriyor.
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