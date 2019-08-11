En uygun krediyi hangi banka veriyor? Ziraat Bankası kredi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurmuştu. Ziraat Bankası 500 bin TL'ye kadar 180 ay vadeli konut kredi faiz oranını 0.99 olarak belirledi. Bu bağlamda bir çok banka kredi faiz oranlarında indirime gitti. Vatandaşların bu bağlamda yüzleri güldü. Kredi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte bankalara rekor katılım oldu. Öte yandan Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'a göre vatandaşın kredisini erken kapatma hakkı var. Yüzde 1 ve 2 oranındaki cezayı ödeyip eski krediyi düşük faizle yenileyebilirsiniz. Peki 11 Ağustos güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranı ve vade faiz ücreti ne kadar? Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir.