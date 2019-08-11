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  • Ekonomi
  • 11.08.2019 12:43
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 12:47

En uygun krediyi hangi veriyor? , ve oranı ve ne kadar?

En uygun krediyi hangi veriyor? Bu soru bu dönemde internette en çok araştırılanlar arasına girmeyi başardı. Çünkü üç kamu bankası ve bir katılım bankası leri aşağıya indirdi. Bu bankalara özel bankaların bazıları da katıldı. Buna göre konut kredilerinde faiz yüzde 1'in altına inerek yüzde 0.99'a kadar geri çekildi. , Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranlarını düşürdü. Konut kredisinde 180 ay vadeli kredinin nı yüzde 0,99'a düşüren bankalar tüketici ve taşıt kredilerinde de indirime gitti. Bu arada kredi faiz oranları düştü. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'a göre vatandaşın kredisini erken kapatma hakkı var. Yüzde 1 ve 2 oranındaki cezayı ödeyip eski krediyi düşük faizle yenileyebilirsiniz. Peki 60 -120 ay taksitli kredi faiz oranları kaç para? , ve faiz oranı!

En uygun krediyi hangi banka veriyor?

En uygun krediyi hangi banka veriyor? Ziraat Bankası kredi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurmuştu. Ziraat Bankası 500 bin TL'ye kadar 180 ay vadeli konut kredi faiz oranını 0.99 olarak belirledi. Bu bağlamda bir çok banka kredi faiz oranlarında indirime gitti. Vatandaşların bu bağlamda yüzleri güldü. Kredi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte bankalara rekor katılım oldu. Öte yandan Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'a göre vatandaşın kredisini erken kapatma hakkı var. Yüzde 1 ve 2 oranındaki cezayı ödeyip eski krediyi düşük faizle yenileyebilirsiniz. Peki 11 Ağustos güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranı ve vade faiz ücreti ne kadar? Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir.

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