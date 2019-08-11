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  • 11.08.2019 09:33
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 09:58

son dakika , ? bugün kaç para oldu?

Vatandaşlar altın fiyatlarını oldukça merak ediliyor. Hediye ve düğün takısı olarak altın yaz aylarında oldukça popülerdir. Ayrıca yastık altı tabir edilen yatırım biçimi olarak çokça tercih edilmektedir. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,59 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 1,47, avro/TL yüzde 0,63 değer kaybetti. Borsa 'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,28, dolar/TL yüzde 1,47, avro/TL yüzde 0,63 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,59 değer kazandı. Peki, bugün gramı, , çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları.. Göz alıcı, sarı ve parlak metal desek, hepimizin aklına altın gelir. Zaten tanımı da bu şekilde yapılmaktadır. Genelde zenginliği ifade eden altın, sanayide de birçok alanda kullanılmaktadır.

Çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Altın fiyatı 11 Ağustos son dakika 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek ne kadar? Kapalıçarşı altın bugün kaç para oldu? Bayram tatiline girildi fakat vatandaşlar altın fiyatlarını oldukça merak ediyorlar. Altın fiyatları en çok kazandıran yatırımlar arasında yerini aldı. Altın fiyatları ABD-Çin ticaret anlaşmazlığında tırmanma ve küresel ekonomik yavaşlama endişelerinin güvenli liman varlıkların yeniden talep görmesini sağlamasıyla 1,500 dolar seviyesinin üzerine çıktı ve Nisan 2016'dan bu yana en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Göz alıcı, sarı ve parlak metal desek, hepimizin aklına altın gelir. Zaten tanımı da bu şekilde yapılmaktadır. Genelde zenginliği ifade eden altın, sanayide de birçok alanda kullanılmaktadır. Peki, 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Ağustos canlı altın fiyatları..

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