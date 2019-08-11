Altın fiyatı 11 Ağustos son dakika 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek ne kadar? Kapalıçarşı altın bugün kaç para oldu? Bayram tatiline girildi fakat vatandaşlar altın fiyatlarını oldukça merak ediyorlar. Altın fiyatları en çok kazandıran yatırımlar arasında yerini aldı. Altın fiyatları ABD-Çin ticaret anlaşmazlığında tırmanma ve küresel ekonomik yavaşlama endişelerinin güvenli liman varlıkların yeniden talep görmesini sağlamasıyla 1,500 dolar seviyesinin üzerine çıktı ve Nisan 2016'dan bu yana en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Göz alıcı, sarı ve parlak metal desek, hepimizin aklına altın gelir. Zaten tanımı da bu şekilde yapılmaktadır. Genelde zenginliği ifade eden altın, sanayide de birçok alanda kullanılmaktadır. Peki, 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Ağustos canlı altın fiyatları..