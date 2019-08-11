Bayram tatiline girildi fakat vatandaşlar altın fiyatlarını oldukça merak ediyorlar. Altın fiyatları en çok kazandıran yatırımlar arasında yerini aldı. Altın fiyatları ABD-Çin ticaret anlaşmazlığında tırmanma ve küresel ekonomik yavaşlama endişelerinin güvenli liman varlıkların yeniden talep görmesini sağlamasıyla 1,500 dolar seviyesinin üzerine çıktı ve Nisan 2016'dan bu yana en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.