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  • 11.08.2019 09:33
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 09:27

çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne durumda

Vatandaşlar altın fiyatlarını oldukça merak ediliyor. Hediye ve düğün takısı olarak altın yaz aylarında oldukça popülerdir. Ayrıca yastık altı tabir edilen yatırım biçimi olarak çokça tercih edilmektedir. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,59 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 1,47, avro/TL yüzde 0,63 değer kaybetti.

Çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Bayram tatiline girildi fakat vatandaşlar altın fiyatlarını oldukça merak ediyorlar. Altın fiyatları en çok kazandıran yatırımlar arasında yerini aldı. Altın fiyatları ABD-Çin ticaret anlaşmazlığında tırmanma ve küresel ekonomik yavaşlama endişelerinin güvenli liman varlıkların yeniden talep görmesini sağlamasıyla 1,500 dolar seviyesinin üzerine çıktı ve Nisan 2016'dan bu yana en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.

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